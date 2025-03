Santillo: "A Caserta con Conte, tra lavoratori Jabil e studenti universitari" "Accanto a chi lotta per il proprio posto di lavoro e dialogando con i giovani sul loro futuro"

"Domani, sabato 22 marzo sarò sul territorio casertano insieme al presidente Giuseppe Conte e a una delegazione del movimento 5 Stelle per due importanti appuntamenti" - a dichiaralo in una nota il deputato casertano del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, che prosegue - "alle 16:00 saremo ai cancelli dello stabilimento Jabil di Marcianise, dove incontreremo i lavoratori che stanno lottando contro i 413 licenziamenti annunciati dall'azienda per il 25 marzo.

Dopo aver formalmente richiesto al ministro Urso un tavolo immediato al Mimit, vogliamo ribadire concretamente che il movimento 5 Stelle non abbandonerà questi lavoratori, a differenza di quanto fatto dal governo - afferma Santillo - alle 17:30, ci sposteremo all'auditorium della provincia di Caserta in via Ceccano per il convegno "I giovani e la politica: un binomio ancora possibile", dove discuteremo con gli studenti universitari di temi cruciali come la fuga dei cervelli, le politiche giovanili e il lavoro nel Mezzogiorno - spiega il deputato - sarà una giornata in cui il Movimento 5 Stelle, con la presenza del Presidente Conte, dimostrerà ancora una volta la sua vicinanza al territorio casertano, stando accanto a chi lotta per il proprio posto di lavoro e dialogando con i giovani sul loro futuro" - conclude Agostino Santillo.

All'evento insieme agli studenti universitari parteciperanno anche il vicepresidente della camera Sergio Costa, gli onorevoli Roberto Fico, Pasquale Tridico, Vittoria Baldino, Enrica Alifano, Danilo Della Valle, Giuseppe Buompane e il Presidente della Provincia Marcello De Rosa.