Asl Caserta: screening cognitivo gratuito e lotta alla sarcopenia In prima linea nella prevenzione e cura delle malattie dell’anziano

Nell’ambito delle attività di prevenzione e cura delle patologie dell’anziano, l’unità operativa di geriatria dell’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta è in campo con due iniziative: 1) Uno screening cognitivo gratuito, il secondo organizzato nel 2025; 2) L’ambulatorio per la diagnosi e terapia della sarcopenia.

Lo screening cognitivo gratuito, sabato 29 marzo a Capua

L’appuntamento con lo screening cognitivo gratuito è per sabato 29 marzo a Capua, nei locali della Parrocchia di San Roberto Bellarmino in via Martiri di Nassirya, dalle ore 9 alle ore 13.

L’iniziativa, dopo il successo di quella analoga svoltasi a Caserta, nello scorso mese di gennaio, con 70 accessi, mira a sensibilizzare la popolazione a prendersi cura del proprio cervello e a sottolineare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei disturbi connessi alla demenza e al declino cognitivo per contenerne l’avanzamento.

Lo staff medico e infermieristico dell’Unità operativa di geriatria, diretta da Gina Varricchio, sarà a disposizione della cittadinanza per eseguire lo screening e indirizzare in ospedale gli utenti che dovessero necessitare di approfondimento diagnostico.

Per accedere all’evento sanitario, occorre prenotarsi telefonando o inoltrando un messaggio whatsapp al numero 3519659553, dal lunedì al venerdì, ore 9 - 12, oppure inviando un’email all’indirizzo centrodiagnosicd@ospedale.caserta.it.

La lotta alla sarcopenia

Sul fronte della prevenzione e cura della sarcopenia nell’anziano, una malattia che comporta la perdita involontaria di peso corporeo, massa e forza muscolare, elevando il rischio di disabilità e mortalità, prosegue puntuale l’attività dell’ambulatorio dedicato.

Il servizio è stato promosso dall’Uoc di Geriatria con il sostegno della Direzione Strategica dell’AORN di Caserta, che, in risposta ai bisogni di salute della popolazione geriatrica, ha potenziato l’offerta sanitaria nel settore.

L’ambulatorio è indirizzato ai pazienti affetti dalla malattia e agli anziani a rischio di contrarla, affidati alle cure di un’équipe costituita dal tandem geriatra nutrizionista.

L’obiettivo è di garantire un approccio terapeutico utile a coniugare sinergicamente l’aspetto farmacologico e quello alimentare, assicurando i controlli a 30, 90, 120 giorni.

“La sarcopenia -illustra Varricchio - è una sindrome geriatrica, che insorge a causa dell’interazione di molteplici fattori, come le modificazioni fisiopatologiche legate al processo di invecchiamento, le caratteristiche dello stile di vita, l’effetto negativo delle condizioni patologiche croniche e acute. Lo stesso ricovero ospedaliero è un fattore di rischio. Ricorrendo a criteri diagnostici standardizzati -evidenzia la specialista- lo Staff dell’Uoc di Geriatria dell’azienda ospedaliera di Caserta, con i medici Pagliuca e Cataldo e la nutrizionista Capriello, studia i singoli casi, proponendo ai pazienti interventi terapeutici mirati alla soluzione del problema o, almeno, al rallentamento della progressione del fenomeno”.

Per accedere all’ambulatorio, occorre prenotarsi con ricetta del medico di medicina generale “Visita geriatrica”, quesito diagnostico “Cachessia” (codice 799.4) oppure “Malnutrizione proteico-calorica non specificata” (codice 263.9), optando per una delle seguenti modalità di prenotazione: Call center: 0823.1761547 da telefono fisso e cellulare o Sportelli del Cup, edificio B, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì / ore 8 - 17, il sabato / ore 8 - 12.