Caserta, via al piano da 5 milioni di euro per il rifacimento delle strade Inclusi i sottoservizi, i fondi del Pnrr: si punta anche alla sicurezza idrogeologica

È stato pubblicato sul sito del Comune di Caserta il bando di gara per la realizzazione di lavori, dell’importo di circa 5 milioni di euro, relativi al completo rifacimento di alcune importanti strade (inclusi i sottoservizi) e alla realizzazione di una rotonda e di una pista ciclabile. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico mediante l’aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico delle strade ed è realizzato con fondi PNRR. Ne dà notizia il Comune.

In particolare, il progetto prevede il rifacimento di alcune arterie molto importanti della città quali la Strada Statale 7 Appia, nel territorio della frazione di San Clemente, via Marchesiello e via Talamonti. In tutti e tre i casi, saranno effettuati significativi interventi anche sui sottoservizi, così come previsto dal progetto, che intende prevenire il rischio idrogeologico di tutte le zone interessate.

Per quanto concerne la Strada Statale 7 Appia a San Clemente, sono previste altre due opere di rilievo. Nello specifico, sarà realizzata una rotatoria all’intersezione con via Caprio Maddaloni e Via Deledda. Un punto strategico della città, situato tra l’ingresso della Variante Anas che collega Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni e le strade prossime al Policlinico.

Sempre sulla Strada Statale 7 Appia sarà realizzata una pista ciclabile, che si estenderà per 950 metri da San Clemente fino al confine con il comune di Maddaloni. Sarà a doppio senso di marcia per una larghezza complessiva di 2,5 metri e verrà realizzata sul lato destro della carreggiata nel senso di marcia da Caserta verso Maddaloni. Tale pista ciclabile si incrocerà con quella già esistente in via Sossietta Scialla, in modo da dotare l’intero quartiere di un percorso dedicato alla mobilità sostenibile, anche in vista dell’apertura del Policlinico.

“Con l’aggiudicazione del bando – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – avremo la possibilità di realizzare un altro progetto di notevole rilevanza, che vedrà il rifacimento di alcune strade molto importanti e dei relativi sottoservizi, con l’obiettivo di mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico diverse zone strategiche della città. Nel dettaglio, sull’Appia, nella frazione di San Clemente, realizzeremo anche una rotatoria che sarà utilissima ad accrescere la sicurezza nell’incrocio con via Caprio Maddaloni, e una pista ciclabile. In questo caso, diamo vita a un nuovo tratto di un percorso che interesserà tutti i quartieri della città e che va a implementare il nostro sistema di mobilità sostenibile. Questo intervento è particolarmente significativo, in quanto si inserisce nell’ambito delle azioni di miglioramento delle aree a ridosso del Policlinico, che ben presto ricopriranno grande importanza per l’intera città”.