Ferrante: "Migliorare viabilità alto casertano, efficienza e sicurezza" "Rafforzare il sistema dei trasporti, in particolare nelle aree urbane"

“Dopo un mio sopralluogo dello scorso mese sul territorio, ho voluto promuovere un incontro al Mit con Anas e alcuni sindaci dell’alto casertano per il miglioramento della viabilità delle principali arterie, con particolare riferimento alla Ss 85. Un obiettivo prioritario per garantire efficienza e sicurezza dei collegamenti viari, su cui come Mit abbiamo assicurato il massimo impegno”.

Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine dell’incontro che si è svolto presso il Ministero con le direzioni competenti, i vertici Anas e i sindaci di Caianello, Lamberto Di Caprio, di Presenzano, Andrea Maccarelli, e di Vairano Petenora, Stanislao Supino, in rappresentanza di numerosi sindaci dell’Alto Casertano.

"Rafforzare il sistema dei trasporti, in particolare nelle aree urbane - aggiunge Ferrante - consente di migliorare la viabilità e, quindi, stimolare il tessuto produttivo e incrementare la qualità della vita dei cittadini.

Nella zona dell’Alto Casertano saranno realizzati importanti interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete infrastrutturale, come quelli già in corso sulla Ss 7 pari a oltre 10 milioni, o quelli previsti sulla Ss 265 per circa 38 milioni e sulla Ss 85, che ammontano a 15 milioni di euro. Proprio con riferimento alla ‘Venafrana’, stiamo valutando la possibilità di inserire il relativo progetto di potenziamento nel nuovo contratto Mit-Anas 2026-2030.

Altro tema importante al centro dell’incontro ha riguardato l’ottimizzazione dell’intervento relativo alla Ss 372 nei pressi del casello di Caianello, sul quale quanto prima mi confronterò con il commissario dell’opera Eutimio Mucilli.

Continuerò a lavorare per promuovere il confronto tra i sindaci del territorio e le competenti strutture dell’Anas. Il nostro obiettivo è garantire infrastrutture sempre più efficienti e sicure, funzionali - conclude Ferrante - alle istanze di benessere e sviluppo di cittadini e imprese dell’alto casertano".