Vertenza Jabil, lavoratori bloccano superstrada a Marcianise Chiesto al ministero l’allontanamento di TME dal tavolo

In questi minuti è in corso una mobilitazione straordinaria delle lavoratrici e dei lavoratori di Jabil: la protesta si è spostata fuori dai cancelli dello stabilimento con il blocco della superstrada nei pressi della zona industriale.

Una rabbia legittima, esplosa dopo la conferma della partecipazione del soggetto TME al tavolo ministeriale convocato per domani al MIMIT. I lavoratori respingono con forza ogni ipotesi di trattativa con TME, soggetto ritenuto inaffidabile sotto ogni profilo – industriale, finanziario e occupazionale – e mai riconosciuto come interlocutore legittimo.

"Come Unione Sindacale di Base abbiamo appena formalizzato al Ministero la richiesta di escludere TME dal confronto. Chiediamo che il tavolo di domani veda la sola presenza di Jabil, delle istituzioni, del Ministero e di Invitalia, per ripristinare una condizione di reale agibilità negoziale - si legge in una nota - La scelta di coinvolgere TME ha fatto saltare il tavolo, generando tensione e sfiducia tra i lavoratori. Solo un’immediata rettifica può riportare la discussione su un binario serio e credibile. USB è al fianco dei lavoratori di Marcianise, che oggi con coraggio stanno difendendo il proprio futuro e rivendicando il diritto a una reindustrializzazione vera, che garantisca tutti i posti di lavoro"