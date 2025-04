Elezioni Rsu Caserta, Palumbo: "Radicamento sul territorio la nostra forza" Il commento del segretario generale della Cisal

"Il radicamento della nostra organizzazione è un dato inconfutabile. Sono soddisfatto per i risultati ottenuti in questa tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu".

Così si è espresso Ferdinando Palumbo, segretario generale della Cisal Caserta commentando i risultati nei comparti delle pubbliche amministrazioni.

"Saluto le vittorie di Francesco Ferrara a Lusciano, Giovanni Nicolò a Sessa Aurunca, Giuseppe De Lucia a Maddaloni, Laura Cartoni a Santa Maria a Vico, Pasquale Carrillo a San Prisco, Franco Bovenzi a Pignataro Maggiore, Gaetano Nappa ad Aversa, Ernesto Iavazzo a Villa Literno, Marco Abbruzzese a Trentola Ducenta e quelle degli eletti nel comparto scuola dove i consensi sono cresciuti del 40%.

Il loro impegno, quello dei loro segretari - ha continuato il sindacalista - e la passione sindacale di tutti i candidati hanno portato le categorie e l’intera Cisal verso traguardi importanti, radicando valori e presenza sui territori.

A tutti loro, l’augurio di buon lavoro e di continuare a essere riferimento serio e credibile per i lavoratori che rappresentano".