Psicologia applicata all'attività di polizia: focus a Caserta Strumenti e strategie per le operatività e il benessere del personale in divisa

Si è svolto questa mattina nell’aula magna del liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta il convegno dal titolo Psicologia applicata all’attività di polizia "Strumenti e strategie per le operatività e il benessere del personale in divisa".

Alla presenza di autorità civili e militari, di operatori in divisa e di alcuni alunni dello stesso liceo ha introdotti i lavori Massimiliano Martelli segretario generale provinciale del Siap Caserta che ha organizzato l’evento unitamente al nuovo sindacato carabinieri, sindacato italiano autonomo finanzieri, sindacato autonomo polizia penitenziaria e sindacato italiano autonomo militare organizzato esercito.

Hanno portato i loro saluti Andrea Grassi (Questore della provincia di Caserta), Manuel Scarso (Com.te Provinciale Carabinieri Caserta), Carmine Iuliano (Capo Ufficio Comando GdF Provinciale di Caserta), Adele Vairo (Dirigente scolastico Liceo “Alessandro Manzoni”), Andrea Castellano (V.Resp.le Naz.le Dipartimento Legalità e Sicurezza F.d.I.), Rossana Ferraro (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Pio D’Amico (Segretario Regionale Associazione Nazionale Funzionari di Polizia).

Il convegno, con la conduzione di Giovanni Occhiello è entrato nel vivo dando la parola ai relatori:

Maura Ianni psicanalista Università degli Studi “Tor Vergata”, Carlotta Gentile commissario Capo Tecnico Psicologo, Michele Capece segretario Generale Aggiunto Nsc, Eliseo Taverna segretario Generale Siaf, Costantino Idini Siamo Esercito psicologo, Tiziana Guacci segretario regionale Campania Sappe..

Ha concluso i lavori l’intervento di Giuseppe Tiani - Segretario Generale S.I.A.P.

Tutti hanno sottolineato l’importante decisione di collocare in una struttura pubblica, vissuta quotidianamente da giovani, un momento di confronto aperto sulle dinamiche che vedono coinvolte la psiche ed il fisico degli operatori in divisa.

È stata sottolineata la necessità che i settori costituenti il complesso sistema della sicurezza, difesa e soccorso pubblico trovino sempre più occasioni per scambiare i reciproci punti dolenti della categoria e trovare spunti per dei miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Tra gli strumenti e le strategie di prevenzione del disagio e promozione del benessere psicologico messi in atto dalla Polizia di Stato troviamo: Spazio di ascolto spazi riservati agli operatori della polizia in cui è possibile trovare accoglienza, ascolto e sostegno per affrontare momenti critici o situazioni di disagio che si presentano nel vivere quotidiano (a livello lavorativo e o personale), spazio di ascolto virtuale tramite la piattaforma Insieme Possiamo, sul sito Doppiavela, che offre uno spazio di ascolto psicologico, anche anonimo, per la psicologia dell’emergenza e gestione degli eventi critici sono state elaborate le Linee Guida della psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato, ovvero dei protocolli che offrono un modello di intervento condiviso e dettagliato per assicurare la presenza di un equipe di psicologi dell’emergenza in occasione degli eventi critici, implementazione di incontri formativi e di sensibilizzazione per il personale di polizia sul tema dello stress, del benessere e del disagio per accrescere il patrimonio di conoscenze degli operatori, formazione degli operatori con funzione di Pari ovvero operatori che offrono un supporto non professionale a colleghi che hanno vissuto esperienze analoghe, al fine di contribuire alla promozione del benessere e della salute del personale attraverso l’esperienza di alcuni operatori.

Sono stati presenti il segretario generale regionale del Siap Rosario Bonavita, le segreterie provinciali della Campania del Siap, il segretario generale regionale del Nsc Francesco Napoli, il segretario generale regionale del Siaf Vincenzo Viola, la vice segretario regionale del Siaf Gaetana Ferrazzano, il segretario Nazionale del Siamo Esercito Giuseppe Sicignano, il dirigente della polizia scientifica per la Campania e Basilicata Concetta Esposito, il dirigente del IV reparto mobile di Napoli Gianfranco Martorano, il dirigente della sezione polizia stradale di Caserta Ludovico Mitilini, il capo centro Dia di Napoli Antonio Galante, il commissario capo Tecnico della scuola allievi agenti polizia di stato di Caserta Dario Nardone.