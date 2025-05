Villaggio dei Ragazzi: lo sport come strumento di crescita e inclusione Un incontro tra istituzioni, scuola e società civile

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, l’incontro-dibattito “Lo sport oltre il campo: educazione, inclusione e opportunità per i giovani”, dedicato al ruolo dello sport come strumento di crescita personale, inclusione e diffusione dei valori civili.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’Avv. Antonio Caradonna, Commissario Straordinario della Fondazione, seguiti da quelli del Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo. L’organizzazione è stata curata dall’Ufficio Comunicazione dell’ente calatino a controllo regionale, in collaborazione con i docenti Maria Fulgeri, Rita Ferrante, Rita Errico, Roberta Veltre, Annalisa Manfré e Giovanni Di Nuzzo.

Il dibattito, moderato dal giornalista de “Il Mattino” Franco Tontoli, ha visto, tra gli illustri relatori, Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la dott. ssa Manuela Nicolosi, arbitro internazionale e conduttrice sportiva.

L’incontro ha favorito un dialogo molto costruttivo tra studenti e relatori, con approfondimenti su tematiche di grande attualità quali il legame tra lo sport e la formazione universitaria, il contrasto al disagio giovanile attraverso l’attività sportiva, la parità di genere nello sport e le trasformazioni dell’arbitraggio nell’era digitale.

Gli studenti hanno partecipato attivamente, contribuendo, con riflessioni e domande, ad un confronto aperto e stimolante che ha prodotto un dibattito partecipato, dinamico e ricco di contenuti e rafforzato il senso di responsabilità e cittadinanza attiva tra i presenti.

La proiezione di contributi audiovisivi sull’inclusione nonché la lettura di una poesia di Umberto Saba hanno poi accompagnato gli interventi, per sottolineare l’intreccio tra sport, cultura e umanità. Numerose le autorità presenti: il dott. Andrea Grassi, Questore di Caserta, il dott. Antonio Magno, Commissario Capo della Polizia di Stato di Maddaloni, il dott. Alfonso Lovito, Direttore Generale dell’Università Telematica eCampus; inoltre, il Maggiore Antonio Caffarra, in rappresentanza del Brig. Gen. Sandro Corradi, Comandante della Scuola di Commissariato di Maddaloni, il ten. Edoardo Coluzzi della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, il dott. Marco Grimaldi, Direttore dello stabilimento Barilla di Marcianise, il Capitano Federico Arrigo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Maddaloni, e, ancora, l’ing Giusto Nardi, coordinatore delle scuole superiori di secondo grado delle scuole del Villaggio, il dott. Francesco Rossi, Coordinatore dei corsi dell’area sanitaria per l’Università degli Studi Link. Hanno inoltre fatto pervenire i propri saluti l’On. Vincenzo De Luca, Presidente della Giunta Regionale della Campania, e la dott.ssa Lucia Fortini, Assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili, che ha espresso un particolare ringraziamento al Commissario Caradonna e a tutto il personale della Fondazione per il costante impegno nel promuovere percorsi educativi e inclusivi per i giovani.

Il Commissario Caradonna, a conclusione dell’evento, ha omaggiato i relatori con un Crest della Fondazione, in segno di amicizia e riconoscenza per il contributo offerto.

L'ottimo servizio di catering ed accoglienza offerto è stato realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero e del Liceo Linguistico della Fondazione, sotto la supervisione dei docenti Roberto Stracquadaini, Antonio Passariello, Ciro Varriale e dello Chef Daniele Loffredo. La giornata di alta formazione ha confermato il ruolo del Villaggio dei Ragazzi quale centro di dialogo, formazione e promozione di cittadinanza attiva, in cui lo sport diventa linguaggio universale di coesione e sviluppo.