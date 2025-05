Terra di fuochi, Castellone: "Apprezziamo molto l'impegno del Vescovo Spinillo" Il vice presidente del senato commenta la lettera del pastore della diocesi casertana

"Nel XXV anniversario della sua ordinazione episcopale, Angelo Spinillo, vescovo della diocesi di Aversa, ancora una volta ha voluto far sentire la sua voce a difesa dei cittadini della sua diocesi e contro l’inquinamento della Terra dei Fuochi".

Lo ha dichiarato la vice presidente del senato, Mariolina Castellone, commentando la lettera inviata da Spinillo al Prefetto di Napoli in occasione di un recente incontro che si è tenuto in Prefettura sul tema delle bonifiche.

"L’appello del Vescovo richiama tutti quanti hanno responsabilità di governo ad agire al più presto dando seguito alla recente sentenza della Cedu che ha evidenziato le gravi omissioni in materia di salvaguardia della salute nell’area a Nord di Napoli e della provincia di Caserta», ha continuato la senatrice Castellone.

Attuare al più preso gli interventi previsti dalla legge regionale 5/4/2016, bonificare i territori inquinati dagli sversamenti illegali, emanare i decreti attuativi del registro nazionale dei tumori previsto da una legge nazionale di cui sono prima firmataria, far partire gli interventi previsti per il Sin di Giugliano sono azioni non più rimandabili.

Grazie al Vescovo Spinillo per questo suo accorato appello in un giorno nel quale la comunità della diocesi di Aversa lo festeggia e lo ringrazia per tutto ciò che quotidianamente fa".