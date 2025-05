Il cerchio dell’acqua: risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità Il consorzio di bonifica Volturno protagonista della settimana della bonifica e dell’irrigazione

Il consorzio di bonifica Volturno protagonista della settimana della bonifica e dell’irrigazione 2025. Domani, venerdì 16 maggio alle ore 10 e 30, presso la sede in via Roma 80 a Caserta, la conferenza stampa per presentare le iniziative della settimana che quest’anno avrà come tema “Il cerchio dell’acqua. Risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità”.



Dal 17 al 25 Maggio saranno organizzate iniziative di riflessione, momenti di approfondimento ed iniziative sportive per accompagnare alla conoscenza ed alla valorizzazione dei posti.



La conferenza stampa sarà coordinata dal Commissario Francesco Todisco e vedrà la partecipazione di rappresentanti del Cus Caserta, dell’Asd Volturnia Kayak Capua New, della Federazione Italiana Canoa e Kayak, della federazione provinciale Coldiretti Caserta, della confederazione Italiana Agricoltori Caserta, della Copagri. Dell’Ad Normanni Team, dell’Ist. Comprensivo Statale ‘G.Pascoli’, dell’I.C. ‘Leonardo Da Vinci’.