"Quanto vale la vita di un uomo, storie di sfruttamento lavorativo" Il Villaggio dei Ragazzi ha ospitato la presentazione del libro di Don Antonello Giannotti

Questa mattina, nella prestigiosa Sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi, si è tenuta la presentazione del volume “Quanto vale la vita di un uomo, storie di sfruttamento lavorativo”, scritto da Don Antonello Giannotti. L’opera affronta con rigore e sensibilità il tema dello sfruttamento nel mondo del lavoro, restituendo centralità e dignità a uomini e donne spesso relegati ai margini della società.

Il libro, arricchito dalla prefazione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e dalla postfazione di Don Antimo Vigliotta, si configura come una lucida analisi sociale e morale del lavoro, inteso come diritto fondamentale e strumento di riscatto umano.

A impreziosire il dibattito, gli interventi di tre autorevoli esponenti del mondo accademico e giornalistico: il Gianni Cerchia, ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, Luigi Di Santo, ordinario di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Angela Nicoletti (in collegamento video), giornalista da sempre impegnata nella denuncia delle disuguaglianze sociali e nella difesa dei diritti civili. Particolarmente significativo anche l’intervento di Silvana Giusti, funzionario di Polizia nota per le sue inchieste sulle organizzazioni criminali, tra cui la camorra e la criminalità straniera, che ha offerto una riflessione lucida e penetrante sul legame tra illegalità e sfruttamento lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Caradonna, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, e Giusto Nardi, Coordinatore scolastico dell’Ente calatino a controllo regionale, è intervenuto l’autore del libro, Parroco della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, nel quartiere Acquaviva di Caserta, nonché Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e Direttore della Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta, con parole forti e significative: “Gli immigrati sono una vera e propria forza economica, poiché contribuiscono in modo significativo alla crescita del Pil. Pertanto, non rappresentano un problema, ma una risorsa. Incarnano la dignità del passato, la certezza e la stabilità del presente, e la fiducia nel futuro.

L’incontro, moderato da Adriano Manzella, ha rappresentato un importante momento di confronto dal forte valore culturale e civile, pienamente in linea con la missione educativa e sociale che il Villaggio dei Ragazzi promuove da oltre settant’anni sul territorio.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dal servizio di accoglienza curato dagli studenti del Liceo Linguistico, da un coffee break preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, guidati per l’occasione dal docente Roberto Stracquadaini, e dalla donazione di un crest, offerto in segno di stima e amicizia dal Commissario Straordinario e da Don Giannotti.