Incubo Sepsi: senza una cura immediata può provocare la morte Congresso From Bench to Bedside a Caserta

"La sepsi rappresenta una delle principali cause di mortalità nelle terapie intensive e un’importante sfida clinica e scientifica".

Il congresso Sepsi: From Bench to Bedside promosso dall'Asl di Caserta, al Plaza Hotel, il prossimo 23 maggio 2025 offre una panoramica sulle più recenti conoscenze scientifiche e sulle strategie terapeutiche per migliorare la gestione del paziente settico.

Le sessioni approfondiranno argomenti chiave come la disfunzioni d’organo, il monitoraggio avanzato, il controllo delle infezioni e le nuove prospettive terapeutiche in ambito antibiotico.

L’obiettivo è promuovere un approccio multidisciplinare, basato su evidenze scientifiche, per affrontare una patologia complessa e multifattoriale.

La sepsi è una rara complicazione di un'infezione, le cui conseguenze possono essere molto gravi e potenzialmente mortali. Consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento.

Senza una cura immediata può provocare la morte. Le infezioni di origine batterica sono la causa più frequente di sepsi. In rari casi sono implicate infezioni causate da virus o funghi. Il primo passo verso lo sviluppo della sepsi è il passaggio nel sangue dei microrganismi che hanno causato l'infezione localizzata.

Quando ciò avviene, l'infezione si diffonde a tutto l'organismo ed è detta generalizzata o sistemica. Il

secondo passo è la comparsa di un'esagerata risposta infiammatoria estesa a tutto l'organismo che causa danni a organi e tessuti.

Questi saranno tra gli argomenti trattati durante il congresso di cui è responsabile scientifico, Nadia Zarrillo, dirigente del servizio di anestesia dell’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca.