Ecco "Chimney House" al Centro Commerciale Campania Evento inaugurale e team pronto a nuove sfide: "Un progetto che ci entusiasma"

Ecco Chimney House al Centro Commerciale Campania. All'ingresso nord il nuovo punto vendita per il dolce ungherese. Evento inaugurale con 50 chimney cake omaggio ai primi clienti. "Un nuovo progetto che ci entusiasma. Siamo felicissimi di ospitare tutte queste persone al nostro stand, il primo. Speriamo il primo di una lunga serie. - ha spiegato Gennaro Capuozzo - È un nuovo progetto con i soci Giovanni e Pasquale che parte dal Campania, ma punta ad aprirsi a tutte le attività in giro per l'Italia. Il format funziona: dai mercatini di Natale alle piazze. Ora è il momento di sperimentare in questa nuova avventura".

"Nuovo stand, pronti a nuove partnership"

La possibilità di scoprire il Chimney ovunque: "È un dolce ungherese, una pasta brioche che viene preparata e cotta al momento. È gettonatissimo nell'Europa dell'est, in particolar modo in Ungheria e in Repubblica Ceca. - ha sottolineato Giovanni Pace, manager di sviluppo della rete di Chimney House - Si trova in ogni angolo delle città. L'obiettivo di Chimney House è quello di portarlo in Italia. E con questo primo stand al Centro Commerciale Campania puntiamo a replicare il format in altri centri commerciali". Un prodotto unico con un team pronto a nuove sfide con tanti partner. "Stiamo valutando nuove partnership per aprire altri punti vendita. Iniziamo dalla Campania, ma puntiamo a raggiungere tutta Italia": ha rimarcato Pasquale Rossi.