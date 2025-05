Settimana della bonifica, Todisco: "Bellezza del fiume Volturno emozionante" Il commissario del Consorzio Bonifica Volturno: "Patrimonio e attrattore turistico, ma non solo"

"Un altro bellissimo momento della nostra settimana della bonifica". Così, con un post sui canali ufficiali social, si è espresso il commissario del Consorzio Bonifica Volturno e delegato all'Alta Capacità Napoli Bari, Francesco Todisco: "Vedere la bellezza del fiume Volturno attraversato da canoe e kayak è emozionante. Questo fiume, che è il più grande del Mezzogiorno, può essere, anche grazie al nostro Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, non solo un enorme patrimonio per la nostra irrigazione ma anche un grande attrattore turistico, culturale, storico, paesaggistico e, come abbiamo dimostrato stamane, sportivo".