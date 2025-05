Consorzio bonifica Volturno, Todisco: "Grande occasione di riscatto" Grande serbatoio d’acqua per le nostre imprese agricole e preziosa opera di difesa idraulica

"Abbiamo approvato la nuova legge regionale di riordino dei consorzi e oggi abbiamo inaugurato un impianto di fotovoltaico galleggiante presso una nostra vasca di irrigazione". Ad affermarlo con soddisfazione, Francesco Todisco in qualità di delegato del presidente De Luca, Alta Capacità Napoli Bari e Commissario Consorzio Bonifica Volturno.

"Visioni e opere che sono state realizzate e si stanno realizzando grazie alla governo del Presidente De Luca che sta rivalutando e riscoprendo la funzione dei consorzi campani. Con il Presidente abbiamo avuto modo di riflettere sulle enormi potenzialità della traversa di Ponte Annibale lungo il fiume Volturno. Bellissima e utilissima.

Grande serbatoio d’acqua per le nostre imprese agricole e grande opera di difesa idraulica delle città. Grazie al Presidente De Luca per il tempo che ci ha dedicato e per come ha accompagnato concretamente il riscatto del nostro Consorzio.

Un valore di ripresa economica e amministrativa dell’ente su cui abbiamo lavorato con sudore e fatica. Lo consegniamo alle comunità e alle associazioni agricole che dovranno difenderlo a denti stretti per il futuro".