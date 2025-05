Caserta: riabilitazione dei detenuti attraverso il lavoro Cultura della legalità e inclusione sociale

Il questore di Caserta ha partecipato, presso la scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato al convegno: "Cultura della legalità e partnership tra pubblico e privato per l'inclusione sociale dei detenuti: la provincia di Caserta come nuovo modello di sviluppo internazionale" sul tema della riabilitazione dei detenuti attraverso il lavoro ed il coinvolgimento delle risorse e degli attori locali nella prevenzione del crimine.

All’evento, oltre ad una delegazione dell'Unicri, organismo delle Nazioni Unite che si occupa di ricerca e formazione in tema di prevenzione dei reati, che ha organizzato il convegno, hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Sebastiano Ardita ed il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe. I lavori sono stati conclusi da Maurizio Vallone, Direttore della scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia.