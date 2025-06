Todisco: In Campania nasceranno i professionisti dell’acqua Obiettivo: "Puntare sulla formazione di qualità e competenze"

"Puntare sulla formazione di qualità e competenze. In Campania nasceranno i professionisti del comparto acqua".

Cosi Francesco Todisco, commissario del consorzio di Bacino Volturno. "Il progetto che come consorzio generale di bonifica del bacino Inferiore del Volturno e consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla abbiamo voluto in convenzione con il dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale della Università degli studi di Napoli Federico II è, da tempo, operativo” spiega.

“Ho perseguito - ricorda Todisco - questa strada con determinazione con un obiettivo preciso: reclutare e formare il personale dei Consorzi in base a una formazione di alto profilo e secondo il merito.

"La Dsi Academy mira a formare fino a 30 esperti, e c’è tempo fino al 17 Giugno, nella progettazione, gestione e monitoraggio delle opere consortili, con un approccio interdisciplinare che integra ingegneria civile, meccanica, elettrica, agraria e giurisprudenza.

Le attività riguarderanno – aggiunge -infrastrutture quali canali di bonifica, opere idrauliche, impianti di sollevamento, sistemi elettrici e irrigui, con attenzione anche alla valorizzazione storica e culturale del patrimonio consortile”.

“Sui social del Ccnsorzio e sul sito, assicurando trasparenza, è possibile consultare i profili ammessi ed ogni utile informazione.

Il percorso formativo, della durata di circa 3 mesi, prevede un impegno complessivo di 240 ore, articolato in 20 ore settimanali distribuite tra martedì e sabato (4 ore al giorno). Le attività si svolgeranno in modalità mista (online e in presenza), con lezioni frontali, studio autonomo, project-work e sperimentazioni presso la sede della DSI Academy (Edificio 8, Aula Mendia, via Claudio 21 – Napoli) e le sedi dei Consorzi partner” conclude.