Campania. Ferrante: "Dal Cipess ok fondi progettazione asse Caserta-Benevento" Un'opera strategica e attesa da tempo, decisiva alla crescita delle aree interne

“Il Governo continua ad assicurare le risorse necessarie per lo sviluppo della Campania, dimostrando un’attenzione costante verso le esigenze del territorio.

Il Cipess ha infatti deliberato, nell’ambito dell’aggiornamento del contratto tra Mit e Anas 2021-2025, lo stanziamento delle risorse relative alla progettazione dell’asse Caserta-Benevento, un’opera strategica e attesa da tempo che garantirà un collegamento più sicuro ed efficiente tra i due capoluoghi, contribuendo in maniera decisiva alla crescita delle aree interne della Campania”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. “Il Cipess - aggiunge - assegna inoltre alla Regione 169 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle tramite la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento presso lo Stir di Caivano e altri 109 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento in Località Ponte Riccio, a Giugliano in Campania. Sono poi previsti 20 milioni per il porto Masuccio e piazza della Concordia a Salerno, grazie ai quali sarà possibile procedere alla rifunzionalizzazione dell’area, rafforzando il suo ruolo di cuore della nautica di diporto della città.

Il Governo e il Mit continuano a garantire il massimo impegno per lo sviluppo della Campania, che - conclude Ferrante - può e deve guardare con fiducia al futuro”