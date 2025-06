Carditello Festival 2025: musica, cultura e rinascita nella Terra dei Fuochi Presentata la sesta edizione al Palazzo Reale

Nella splendida Sala Conferenze del Palazzo Reale di Napoli, è stata presentata oggi la sesta edizione del Carditello Festival, in programma dal 3 luglio al 4 settembre 2025. L’evento si svolgerà nel magnifico scenario del Real Sito di Carditello, a San Tammaro, in provincia di Caserta, uno dei luoghi simbolo della rinascita culturale nel cuore della Terra dei Fuochi.

Carditello: da simbolo di degrado a modello di rinascita

Per anni, il Real Sito di Carditello è stato vittima dell’abbandono e del degrado. Oggi, grazie a un grande lavoro di recupero, è diventato un modello virtuoso di valorizzazione culturale e ambientale. Il festival rappresenta un’occasione unica per far conoscere questa trasformazione, coinvolgendo cittadini, turisti e artisti in un'esperienza di musica, arte e impegno civile.

Un programma ricco di eventi tra musica e spettacolo

L’edizione 2025 del Carditello Festival si preannuncia particolarmente intensa, con un calendario ricco di concerti, spettacoli teatrali, incontri letterari e performance artistiche. La direzione artistica punta a valorizzare la musica italiana e internazionale, ma anche a promuovere il dialogo su temi sociali, ambientali e culturali.

Cultura e territorio: un legame sempre più forte

Il festival non è solo spettacolo: è anche un progetto di valorizzazione del territorio, che coinvolge associazioni locali, scuole, istituzioni e imprese. L’obiettivo è creare un legame duraturo tra la cultura e la comunità locale, generando impatto positivo in termini di turismo, economia e identità.

Informazioni utili e biglietti

Il calendario completo degli eventi sarà disponibile a breve sul sito ufficiale della Fondazione Real Sito di Carditello. I biglietti per gli spettacoli saranno acquistabili online e presso i punti vendita autorizzati. Si prevede un’alta affluenza di pubblico, quindi è consigliabile prenotare con anticipo.