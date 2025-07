Aversa: "Note di speranza e solidarietà a favore dei più deboli e svantaggiati" Al via The Door: "Musica e storie di vite trasformate"

“The door” è il titolo della 21a edizione di Aversa Gospel, in programma da giovedì 10 a domenica 13 luglio nei verdeggianti spazi esterni della Chiesa Evangelica Nuova Pentecoste in via Gramsci 78/80, crocevia di quattro comuni (Aversa, Cesa, Sant’Antimo e Giugliano) e di due province campane (Caserta e Napoli).

La manifestazione, ormai elemento della vita culturale del calendario estivo dell’agro aversano e della cinta dei comuni dell’hinterland napoletano, vedrà un ricco parterre di musicisti che si alterneranno per offrire note di speranza e solidarietà a chi non vede aprirsi alcun tipo di porta lungo la sua strada. Patrocinata dalla Regione Campania e dalla Provincia di Caserta, non sarà priva dell’impronta solidale che l’ha sempre contraddistinta levando messaggi a favore dei più deboli e svantaggiati.

La presenza di centinaia di giovani e giovanissimi sarà luce tra le tenebre di una generazione sempre più preda del disagio.

Ogni sera (dalle ore 20 circa), oltre alla musica sarà possibile ascoltare storie di vite trasformate e un oratore diverso per delle serate fuori dall’ordinario, in un’atmosfera amichevole e familiare in una location tutta all’aperto, con posti a sedere e parcheggio gratuito. Momenti di aggregazione e condivisione per chiunque vuole lasciarsi ispirare dai principi cristiani e desidera trascorrere momenti di cordialità e fraternità in un ambiente fresco.

Sull’onda mediatica del Giubileo cattolico, l’evento vuole far conoscere alcuni temi inerenti la figura di Gesù, il quale si presenta come “la porta” delle pecore, l’unica che dà accesso all’ovile di Dio.

Inoltre la sequela di Cristo è raffigurata da una porta stretta che deve essere attraversata. Per finire, la porta è anche quella che rappresenta la nostra individualità e che raggiunta dalla Grazia divina deve essere aperta dal diretto interessato. Una porta per tutti!