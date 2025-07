Pronto soccorso Pineta Grande: no alla chiusura, presidio davanti alla Regione Forte presa di posizione di Muscarà e Ronchi

"Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno svolge un ruolo fondamentale sul territorio per il suo ampio ed intenso bacino di utenza. La Regione Campania deve assolutamente garantire la sua piena funzionalità e pensare che possa chiudere per sforamento del budget e' 'follia"".

E' quanto hanno affermato la consigliera regionale Maria Muscara' e il Presidente di "Sud Protagonista" Salvatore Ronghi, incontrando il responsabile del movimento "Evoluzione e Liberta", Pietro Funaro, e la delegazione dello stesso movimento di Mondragone guidata da Giuseppina Piccerillo.

"Questo e' l'ennesimo paradosso della sanità guidata da De Luca e dai suoi 'consiglieri' - hanno sottolineato Muscara' e Ronghi - con un Pronto Soccorso messo alle strette da un budget predeterminato.impossibile da rispettare se non a danno della salute dei cittadini.

Come avvenuto con i budget mensili di spesa per i laboratori privati accreditati, anche in questo caso a pagare sarebbero gli utenti. Questo grave rischio va assolutamente scongiurato garantendo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pineta Grande le indispensabili risorse. Per questo - hanno concluso Muscara' e Ronghi - annunciamo un presidio presso la struttura in difesa della salute dei cittadini del territorio e successivamente presso la Presidenza della Giunta Regionale"