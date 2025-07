Muscarà-Ronchi: "Revoca chiusura pronto soccorso Pineta Grande Hospital" "Bene accordo, ora affrontare problema budget in maniera strutturale"

“E’ positivo l’accordo raggiunto dalla Regione Campania e dalle realtà sanitarie accreditate inserite nella Rete dell'Emergenza sanitaria, tra cui il Pineta Grande Hospital, per l'adeguamento delle tariffe relative alle funzioni del pronto soccorso, ma occorre che si intervenga in maniera strutturale sulla problematica dei budget affinché le risorse assegnate siano adeguate all’importanza della funzione svolta da tali realtà sanitarie e particolarmente dalla struttura di Castel Volturno”.

E’ quanto affermano la consigliera regionale Maria Muscarà, il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi e i dirigenti di “Evoluzione e Libertà”, Pietro Funaro e Pina Piccirillo.

“Esprimiamo apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato da Pineta Grande Hospital nel revocare l’annunciata chiusura del pronto soccorso e nel rinviare al prossimo autunno la valutazione della sostenibilità aziendale in relazione alle risorse che saranno assegnate - sottolineano Muscarà, Ronghi - ma è chiaro che il problema non potrà considerarsi risolto se non verrà affrontato con la necessaria visione e strategia volta a considerare prioritaria la tutela della salute dei cittadini soprattutto in determinati territori già afflitti da notevoli problematiche socio economiche e da ulteriori difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie. Alla luce dell’accordo raggiunto, è annullato l’annunciato presidio alla Regione”.