Un altro incidente sul lavoro: operaio perde quattro dita sotto la pressa L'uomo di 33 anni è in prognosi riservata

Un altro incidente sul lavoro che va ad alimentare la triste lista di incidenti di questo agosto nero in Campania. E' accaduto in un'azienda situata nell'area industriale del comune di Pignataro Maggiore, nel Casertano, dove un operaio di 33 anni ha perso quattro dita di una mano mentre era impegnato ad usare una pressa.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Capua e dal personale dell'Asl di Caserta, è emerso che il lavoratore, regolarmente assunto e residente a Pastorano, è rimasto incastrato con la mano nel macchinario, ma le modalità sono ancora da ricostruire.

É stato un collega del 33enne ad avvisare i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente liberarando il lavoratore dalla pressa e prestandogli le prime cure. Il dipendente è stato poi condotto all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Nel 2024, l’Italia ha registrato un dato allarmante: secondo l’INAIL, sono stati denunciati oltre 593 mila infortuni sul lavoro.