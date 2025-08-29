Coprifuoco per minori di 14 anni a Casal di Principe: la decisione del sindaco Misura per tutelare i giovani

A Casal di Principe, nel Casertano, arriva un’ordinanza che fa discutere: i minori di 14 anni non potranno più circolare da soli per strada durante la notte. La decisione, firmata dal sindaco Ottavio Corvino, nasce come misura di prevenzione contro episodi di violenza, vandalismo e rischi legati alla movida notturna.

Cosa prevede l’ordinanza

Il provvedimento stabilisce che dalle ore 24 alle ore 6 i ragazzi con meno di 14 anni non potranno sostare o frequentare spazi pubblici se non accompagnati da un adulto responsabile.

L’accompagnatore, inoltre, è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle sue azioni.

Le motivazioni del sindaco

Il primo cittadino ha spiegato che la misura è stata introdotta per tutelare i più giovani. Durante la notte, infatti, i minori sono particolarmente esposti a rischi come: incidenti stradali;

possibili aggressioni fisiche; consumo di alcol e sostanze stupefacenti; coinvolgimento in atti di vandalismo o criminalità minorile.

L’obiettivo è quindi prevenire comportamenti devianti e garantire maggiore sicurezza pubblica.

Controlli e sanzioni

L’ordinanza, seppur presentata come “invito” ai genitori e tutori legali, prevede controlli rigidi.

La Polizia Locale, i Carabinieri e la Questura verificheranno il rispetto della norma, fermando e identificando eventuali minori trovati in violazione. In questi casi, saranno avviate le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Una misura che fa discutere

Il coprifuoco per i minorenni non è una novità assoluta in Italia, ma ogni volta che viene introdotto apre un dibattito tra chi lo considera uno strumento utile per la sicurezza e chi lo giudica una limitazione eccessiva delle libertà personali.