Un altro incidente sul lavoro alla FrigoCaserta: "E' una strage" Due morti e un ennesimo infortunio sono troppi tuona la Cgil

Un operaio di 35 anni, originario di Portici, ha riportato lesioni alle gambe intorno alle 23:30 di ieri. Le autorità competenti e i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, trasferendo l'operaio, data la gravità della situazione, all'Ospedale di Aversa. Le indagini in corso chiariranno le dinamiche dell'incidente.

In attesa degli esiti delle indagini, la Filt-Cgil Campania e Caserta esprimono la propria vicinanza ai familiari e al giovane operaio, auspicando una pronta guarigione.

"Con rammarico, siamo stati informati di un ulteriore incidente verificatosi presso l'azienda Frigocaserta di Teverola, in provincia di Caserta - Dichiarano il Segretario Generale della Filt Cgil Campania Angelo LUSTRO e del Segretario Generale della Filt Cgil Caserta Tommaso PASCARELLA -Si ricorda che questo è il terzo incidente registrato in un anno presso l'azienda, di cui due con esito fatale. È indubbio che si tratti di una mera coincidenza, tuttavia si ritiene imprescindibile un'intensificazione dei controlli sulla sicurezza da parte degli enti competenti. La sicurezza sul lavoro rappresenta, a nostro avviso, una criticità che richiede un impegno maggiore, sia attraverso ispezioni più frequenti che mediante una formazione più approfondita, impiegando tutti gli strumenti disponibili per una prevenzione efficace. Si ribadisce l'invito alle aziende e alle istituzioni competenti a focalizzare l'attenzione su controlli e investimenti mirati, con l'obiettivo di prevenire incidenti e salvaguardare le vite

Il 10 gennaio la morte di Patrizio Spasiano 19enne di Napoli

Lo stabilimento di Gricignano d'Aversa è stato teatro di altri due incidenti sul lavoro a cavallo tra 2024 e 2025 e di un vasto incendio nel novembre del 2021.

Il 10 gennaio la morte di un ragazzo appena maggiorenne. Una fuga di ammoniaca in un serbatoio dove quattro operai di una ditta esterna stavano eseguendo lavori di manutenzione. Tre di questi sono riusciti a fuggire, Patrizio Spasiano, 19enne di Napoli, invece no.. Per ragioni di sicurezza tutta la zona circostante l’azienda fu evacuata. Dieci giorni prima nello stesso luogo il 39enne Pompeo Mezzacapo è morto schiacciato da un muletto, per questa vicenda è stato indagato un manager dell’azienda.