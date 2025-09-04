Tre incidenti in un anno: "La Frigocaserta è un mattatoio" Presidio degli attivisti e dei familiari delle vittime davanti ai cancelli di Gricignano

Stamattina, giovedì 3 Settembre, si è svolto fuori dai cancelli dello stabilimento Frigocaserta S.R.L. un partecipato e sentito presidio per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di investimenti nel campo della sicurezza in questa azienda, che hanno portato negli ultimi due anni a tre incidenti gravi, dei quali due fatali.

Il presidio, composto da una cinquantina di persone, ha visto la partecipazione, oltre che dei parenti delle vittime e dei membri delle organizzazioni da loro fondate, di vari iscritti e rappresentanti sindacali dell'USB Campania e diversi esponenti di Potere al Popolo! provenienti dalle province di Caserta e Napoli, presenti insieme ai ragazzi del centro sociale Ex OPG Je So' Pazzo di Napoli e al Portavoce Nazionale Giuliano Granato, autore di uno degli interventi.