Terra dei fuochi, Meloni: "Orgogliosa dei risultati ottenuti finora" La Presidente del Consiglio rivendica il percorso per le bonifiche e il risanamento

"Sono fiduciosa e orgogliosa a seguito dei positivi riscontri emersi dal tavolo tenutosi in Prefettura a Caserta - dopo le riunioni a Palazzo Chigi e gli incontri tecnici con i commissari di Governo - in merito ai primi risultati del decreto legge “Terra dei fuochi”, approvato dal Governo nello scorso luglio". A dirlo la Premier Giorgia Meloni, che rivenda i risultati del Governo sul fronte dell'inquinamento ambientale.

"Un cambio di passo radicale per bonificare e risanare l'area, rafforzando anche l'assistenza alla popolazione, contro abbandono e illegalità. In poco più di un mese, le forze dell'ordine hanno elevato sanzioni per oltre 1 milione e 780mila euro, controllato più di 6.000 veicoli, effettuato 155 sequestri, denunciato 148 persone ed eseguito 9 arresti. Numeri che parlano chiaro: stiamo combattendo senza sconti lo smaltimento illecito di rifiuti. Sul fronte delle bonifiche, con 60 milioni di euro stanziati, sono partiti interventi in zone fortemente contaminate da discariche abusive e attività non controllate. Abbiamo selezionato i siti più critici per una messa in sicurezza e una bonifica integrale. Inoltre, sono stati stanziati 10 milioni per recuperare e riqualificare le aree degradate, ed è stato avviato un progetto di videosorveglianza avanzata con droni dotati di intelligenza artificiale per prevenire gli sversamenti abusivi", sottolinea l'inquilina di Palazzo Chigi.

"Grazie al lavoro di squadra con i ministri, i commissari, i prefetti, le Procure e le forze dell'ordine, stiamo restituendo dignità e salute a questa Terra. Lavoriamo per un'Italia più sicura e pulita", conclude Meloni.