Il Colonnello Bianchi prende il comando del Reggimento Addestrativo a Maddaloni Alla Caserma Magrone la cerimonia di avvicendamento con Pelliccioni

Nella cornice della Caserma Magrone di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato, si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Addestrativo. Il Colonnello Carlo Bianchi è subentrato al Colonnello Marco Pelliccioni, che lascia l’incarico al termine di un periodo caratterizzato da intense attività.

Le presenze istituzionali

All’evento hanno preso parte autorità civili e militari. Tra queste, il Brigadier Generale Salvatore Sansone, Comandante Commissariato, e il Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, che ha consegnato al Colonnello Pelliccioni un attestato di Benemerenza, segno del forte legame tra la Scuola di Commissariato e la comunità locale.

Gli interventi e i saluti

Il Brigadier Generale Sandro Corradi, Comandante della Scuola di Commissariato, ha espresso parole di apprezzamento per l’operato del Colonnello Pelliccioni, sottolineando la qualità del lavoro svolto durante il suo mandato. Corradi ha inoltre rivolto un augurio al Colonnello Bianchi, auspicando che sotto la sua guida il Reggimento possa accrescere ulteriormente le proprie capacità logistiche e operative.

La missione della Scuola di Commissariato

La Scuola di Commissariato opera alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito tramite il Comando Commissariato. È un polo nazionale con potenziale valenza interforze, impegnato nello studio, nello sviluppo concettuale e tecnico, oltre che nella formazione professionale nei settori di competenza.