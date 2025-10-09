Bouquet di fiori sul fiume Volturno in memoria dei caduti: per non dimenticare Incontro tra appassionati e curiosi nella zona di Triflisco, ai piedi del monte tifata

In occasione dell'82° anniversario della battaglia del Volturno, avvenuta nell'Ottobre del 1943,

(primo step di combattimento durante la campagna d'Italia prima di arrivare a Cassino), l'associazione "Linea Volturno 1943" per ricordare l'evento, organizza l'appuntamento denominato "Sui sentieri di guerra".

Incontro tra appassionati e curiosi nella zona di Triflisco, ai piedi del monte tifata. Ed è proprio lì, come riportano report di battaglia Statunitensi, che il 12 Ottobre del 1943 iniziò una grande fase di approntamento.

Una fase di grande movimento mezzi e uomini, cannoni e armamenti vari, per prepararsi all'imminente attacco avvenuto poi a mezzanotte dello stesso giorno.

"Sarà depositato un bouquet di fiori sul fiume Volturno in memoria dei caduti, passeggeremo poi nei sentieri della zona per rivivere luoghi di passaggio, leggeremo ai partecipanti report di battaglia Statunitensi unici ed originali, verranno mostrate mappe di guerra dell'epoca rinvenute dalla nostra associazione.

Dimostreremo ai presenti come leggere ed interpretare una mappa per poi arrivare in punti dove erano accampate truppe".

Sarà presente all'evento una delegazione dell'associazione della "3rd Infantry division U.S.army"

reparto militare statunitense che fu protagonista dell'attacco nell'ottobre del 43 nella zona che si estende da Triflisco a Caiazzo.

"Gli ormai amici della 3ª divisione di fanteria americana, ci omaggeranno di testi inediti, diari giornalieri,

report di battaglia dell'epoca e testimonianze che leggeremo ed illustreremo ai presenti".

Sarà un evento per i partecipanti ricco di emozioni a contatto con la natura e la storia. "Ci mancherà solo vedere le cose in "bianco e nero", per il resto saremo per qualche ora li insieme a loro, nello stesso giorno nello stesso mese, nello stesso posto".