Danilo Talento: "L'acqua è un bene primario e pubblico e deve rimanere tale" Monito del consigliere comunale di sinistra italiana Avs di Santa Maria Capua Vetere

"Lo scorso 27 agosto, nel silenzio generale, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano si è riunito a Napoli per deliberare l'ingresso di capitale privato, con una quota pari al 45%, in ITL spa quale gestore unico del servizio idrico integrato per il distretto di Caserta e l'aumento delle tariffe nel prossimo triennio.

Pertanto, oggi la società passa da interamente pubblica a mista "pubblico-privata", in netto spregio al referendum del 2011 attraverso il quale 26 milioni di cittadini espressero la volontà che l'acqua rimanesse pubblica e fuori dalle logiche del mercato - ha dichiarato Danilo Talento Consigliere Comunale di Sinistra Italiana -AVS di Santa Maria Capua Vetere -

Costituito un comitato composto da cittadini, forze politiche e attivisti, che ha preannunciato di adire le vie legali per impugnare le delibere di privatizzazione del servizio idrico e di aumento delle tariffe. I cittadini non possono pagare con le proprie tasche le conseguenze dovute all'inefficienza del pubblico né quest'ultima può essere la ragione per giustificare l'ingresso del privato nella gestione del servizio idrico.

Come Sinistra Italiana- AVS siamo al fianco del comitato e della sua battaglia ed è per questo motivo che ho presentato nei giorni scorsi una mozione per impegnare il sindaco, la giunta e il consiglio comunale ad impugnare le delibere dell'Eic affidando apposito incarico ad un legale, nonché a porre in essere azioni di intervento affinché la società rimanga a capitale interamente pubblico. L'acqua è un bene primario e pubblico e deve rimanere tale - conclude il Consigliere Talento".