Mostra statica interforze a Caserta: grande successo Il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate

In occasione del giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, la polizia, unitamente al personale delle altre forze armate, forze dell’ordine e associazioni combattentistiche e d’arma del territorio, ha preso parte alla cerimonia militare tenutasi presso il monumento ai caduti, ove è stata deposta una corona di alloro per ricordare la fine della prima guerra mondiale e onorando i caduti italiani.

Successivamente, in piazza della Prefettura, è stata allestita una mostra statica interforze con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza, presente numerosa, le specialità delle forze dell’ordine.

La questura di Caserta ha garantito la sua presenza con l’allestimento di gazebo con attrezzature a scopo dimostrativo della

Polizia scientifica, nonché operatori della squadra a cavallo?? ed esposto auto e moto con colori d’Istituto, per animare la mostra in piazza.

Per l’occasione, è stata coinvolta anche l’associazione donatori nati della polizia di stato, con un auto emoteca per la raccolta di sangue da donare nei presidi ospedalieri della Campania.