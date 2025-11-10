Consorzio Volturno, 1500 consorziati scelgono Todisco: dato straordinario "Essere il più votato e così votato mi ha emozionato"

"1500 consorziati che mi hanno votato sono un dato straordinario ed emozionante. Ho voluto essere candidato senza protezioni, senza liste (come avrei potuto) e passando per le preferenze per essere legittimato dal voto dei consorziati".

E' quanto afferma dopo il successo ottenuto, Francesco Todisco

"Essere il più votato e così votato mi ha emozionato perché questo voto, da un lato, ha legittimato il lavoro collettivo di questi anni e, dall’altro, a partire dalle zone irpine coinvolte fino ad arrivare alle zone storicamente appartenenti al Consorzio (l’area nolana, quella mariglianese, Acerra, le zone litorali a nord di Napoli, la zona aurunca e tutto il resto delle province di Caserta e Napoli), è stato un grande attestato di stima e affetto nei miei confronti.

Sono state elezioni consortili complicate e affascinanti. Dopo 10 anni di commissariamento vedere 3000 consorziati recarsi ai seggi per votare è stata la più grande soddisfazione nel concludere il mio lavoro di commissario prima di intraprendere questa strada dell’amministrazione ordinaria.

Ringrazio tutti i dipendenti che hanno garantito lo svolgimento sereno di elezioni molto complesse per la suddivisione dei proprietari per fasce di contribuzione e per una serie di adempimenti che hanno richiesto grande cautela (a cominciare dalla compilazione delle schede di autocertificazione sul godimento dei diritti civili e politici).

A tutti loro va il mio ringraziamento non solo per la dedizione di queste ore ma per come mi hanno accompagnato in questi quattro anni.

Ora, comincia una fase nuova. In ultimo e non per ultimo, anzi, il mio più sentito ringraziamento va a ogni singolo candidato e a ogni singola associazione di categoria che con generosità si sono spesi per realizzare questo risultato per nulla scontato".