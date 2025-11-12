Neoplasia ginecologica: ogni anno si registrano 1,5 milioni di nuovi casi IConvegno dedicato alla memoria di Giovanni Scambia a Napoli

Circa 4,6 milioni di donne nel mondo convivono oggi con una neoplasia ginecologica. Ogni anno si registrano 1,5 milioni di nuovi casi, con un tasso di mortalità complessivo di circa il 50%.

L’oncologia ginecologica è un ambito in continua evoluzione, che offre nuove prospettive e sfide con un obiettivo prioritario: migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti.

La rapida evoluzione scientifica e tecnologica apre nuovi orizzonti nella prevenzione primaria e secondaria.

L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale promette di aumentare l’accuratezza diagnostica e di rendere possibile una pianificazione chirurgica sempre più personalizzata. Parallelamente, la ricerca sulla biopsia liquida fa sperare in un utilizzo futuro efficace sia per la diagnosi precoce sia per il monitoraggio (follow up) delle pazienti affette da tumori ginecologici.

È su questi temi che il 14 novembre 2025, presso l’Auditorium del Pineta Grande Hospital, si terrà il Convegno dal titolo “Standard care e prospettive future in oncologia ginecologica… sulle orme del Prof. Giovanni Scambia”, organizzato dal Dott. Stefano Palmieri, Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.

Il Convegno è dedicato alla memoria del Prof. Giovanni Scambia, prematuramente scomparso, per ricordarne l’impegno, la competenza e la profonda umanità. Storico Direttore del Dipartimento della Salute della Donna della Fondazione Policlinico Universitario IRCCS “A. Gemelli” di Roma, il Prof. Scambia ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità scientifica e per generazioni di specialisti.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori e specialisti provenienti da diverse strutture sanitarie e istituzioni italiane, che si confronteranno sull’intero percorso diagnostico e terapeutico delle neoplasie ginecologiche: dagli aspetti anatomo-patologici e molecolari alle tecniche diagnostiche e di imaging, fino al trattamento chirurgico radicale e delle recidive.

Particolare attenzione sarà rivolta ai trattamenti fertility sparing, dedicati alle donne con neoplasia in stadio iniziale e desiderio riproduttivo, e alla definizione dello standard of care attuale e delle prospettive future alla luce delle più recenti ricerche scientifiche.

Nel corso della giornata sono inoltre previste live surgery trasmesse in diretta dalle sale operatorie del Pineta Grande Hospital, che offriranno ai partecipanti la possibilità di assistere a interventi robotici e tecniche chirurgiche innovative in tempo reale.

L’iniziativa si propone come un momento di aggiornamento, confronto e riflessione scientifica, nel segno dell’eccellenza clinica e dell’eredità professionale e umana lasciata dal Prof. Giovanni Scambia.