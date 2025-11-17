Zinzi: "Visita molto proficua alla Reggia con Borgonzoni" "Tante positività Resta criticitià su abbattimento lecci"

"Oggi ho accompagnato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla Reggia di Caserta. E' stata una visita molto proficua.

Abbiamo riscontrato tante positività rispetto ai fondi europei spesi per migliorare i servizi e la funzionalità della Reggia. Resta la grande criticità legata al progetto di abbattimento di centinaia di lecci che rappresentano un tratto connotativo dei giardini della Reggia di Caserta".

Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, in visita alla Reggia di Caserta con il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"E' stata anche l'occasione per incontrare il comitato costituito proprio per la tutela del parco della Reggia e sono sicuro che il sottosegretario interverrà nel migliore dei modi per evitare che si compia uno scempio ma soprattutto per tutelare la Reggia come patrimonio non solo di tutta la nostra comunità, ma dell'intera nazione", conclude.