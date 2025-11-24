Seggi elettorali nel casertano: mancata consegna dei pasti ai carabinieri Il nuovo sindacato carabinieri scrive al prefetto

Niente pasti per i carabinieri impiegati nel delicato servizio di vigilanza ai seggi elettorali nella provincia di Caserta, con particolare riferimento agli Istituti di Maddaloni e della relativa giurisdizione.

A denunciarlo è la segreteria regionale Campania del nuovo sindacato carabinieri, che esprime profonda indignazione e protesta fermamente per i gravi disservizi logistici che hanno interessato il personale dell’Arma.

Lasciati a digiuno i militari impegnati nel servizio, già di per sé disagiato e prolungato.

"In alcuni casi i pasti non sono mai pervenuti - spiega Nsc Campania - in altri le consegne sono avvenute in piena notte, vanificando l’esigenza di un ristoro essenziale e tempestivo: una situazione inaccettabile e potenzialmente rischiosa per la salute e l’efficienza dei colleghi. Non si può e non si deve risparmiare a danno del benessere delle forze dell’ordine - aggiunge la sigla - chiamate a garantire sicurezza e regolarità delle operazioni elettorali”.

Non appena ricevute le segnalazioni, il nuovo sindacato carabinieri è intervenuto immediatamente, mettendosi in contatto con il comando provinciale di Caserta retto dal colonnello Manuel Scarso, che ha prontamente assicurato l’adozione di tutte le misure necessarie a risolvere la grave criticità verificatasi.

Nsc Campania rivolge un plauso speciale ai comandanti di stazione della compagnia di Maddaloni che, con un eccezionale e lodevole senso del dovere e della solidarietà, sono corsi personalmente in tarda serata e in piena notte per fornire ai militari impiegati pizze e bevande, colmando così il vuoto.

Un gesto che dimostra l’impegno e la vicinanza della catena di comando più vicina al personale.

A tutela dei colleghi, la segreteria regionale Campania del nuovo sindacato carabinieri preparerà una nota urgente da indirizzare al Prefetto di Caserta, per denunciare formalmente l’accaduto.

Nsc Campania propone inoltre che, in vista delle future tornate elettorali, si torni al sistema della gestione e dell’affidamento locale del servizio di ristoro per i seggi, storicamente più efficiente e affidabile, evitando così le criticità logistiche degli appalti centralizzati su larga scala e garantendo il rispetto dei tempi e la qualità dei pasti per i servitori dello Stato. "La sicurezza e la salute del personale - conclude Nsc Campania - sono la nostra priorità".