Caserta, manca l'acqua: chiusura anticipata per il Comune e le scuole Il provvedimento di palazzo di città: ecco le aree interessate

La commissione straordinaria del Comune di Caserta ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura anticipata alle ore 13 degli uffici pubblici comunali (sia la sede centrale di Piazza Vanvitelli che quella dell’ex Caserma Sacchi in Via San Gennaro) e degli edifici scolastici di ogni ordine e grado nell'area dell'interruzione idrica in programma oggi.

Lo stop è in programma dall'ora di pranzo fino a tarda sera.

Le zone e le strade interessate sono le seguenti: Centro Storico, Via Falcone, Via Borsellino, Via Ruggiero e traverse, Viale Beneduce e traverse, Viale Cappiello e traverse, Viale dei Bersaglieri e traverse, frazioni di Centurano, Tredici, Falciano, San Benedetto ed Ercole.

"Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della società Nepta, che ha annunciato l’urgenza di effettuare lavori a seguito di una dispersione localizzata sulla condotta adduttrice situata in Via Vessella – Parco Cerasola. Tali interventi determineranno la mancanza della fornitura idrica nelle zone precedentemente elencate", fanno sapere dal Comune.