Emergenza verde e traffico a Caserta, Wwf: "Due pec senza risposta" "La vivibilità della città non può aspettare la fine del commissariamento"

Il Wwf Caserta, associazione presente sul territorio dal 1983, ha deciso di rendere pubblica la propria istanza indirizzata alla gestione commissariale del comune. Nonostante due richieste di incontro inviate via pec (il 2 settembre 2025 e il 12 gennaio 2026) per discutere della gestione del verde urbano e della mobilità cittadina, l’associazione non ha ancora ricevuto alcun riscontro.

"È nostro dovere informare i cittadini sulla nostra posizione" dichiara il Panda team di Caserta. "I tempi della natura non si accordano con quelli della politica o della burocrazia. Il verde e l’aria che respiriamo sono investimenti sulla salute pubblica, non semplici capitoli di spesa".

Il dialogo interrotto: regolamento del verde e consulta

Prima del commissariamento, il Wwf aveva avviato un’interlocuzione per la definizione di un piano e regolamento del verde cittadino, uno strumento gestionale pluriennale necessario per superare l’estemporaneità delle decisioni politiche.

L'obiettivo ambizioso restava la creazione di una consulta per il verde, un organo partecipato per unire pubblica amministrazione e cittadinanza attiva.

Le proposte del Wwf per Caserta

Nel documento diffuso, il Wwf sintetizza le priorità per la città, articolate in due pilastri fondamentali:

1. Gestione del Verde Urbano

Adozione immediata dei criteri minimi ambientali (Cam) per la cura del verde urbano.

Pianificazione pluriennale degli interventi (potature, cure fitosanitarie e sostituzioni).

Affidamento dei lavori esclusivamente a ditte qualificate e stanziamento di fondi adeguati, considerandoli investimenti in sicurezza e salute.

2. Contrasto al caos traffico

La qualità dell’aria a Caserta è strettamente legata alla congestione veicolare. Il Wwf propone:

Riapertura dei parcheggi periferici strategici: Piazza Carlo III (fondamentale per i bus turistici diretti alla Reggia), Monumento ai Caduti e Via Vittorio Veneto, per decongestionare il centro.

Potenziamento della Ztl: Trasformare il centro in un "centro commerciale all'aperto", sul modello delle città europee più vivibili.

Mobilità dolce e pubblica: Campagne informative sui mezzi pubblici e contrasto rigoroso al parcheggio selvaggio.

"Più verde in salute e meno traffico caotico significano una vita migliore per tutti i casertani" conclude il comunicato. Il Wwf Caserta auspica che questa lettera aperta possa finalmente aprire un terreno di confronto costruttivo con i Commissari, nell’interesse esclusivo della collettività.