Caserta: "La donazione degli organi è moltiplicatore di vita" L'azienda ospedaliera ringrazia i donatori con una messa presieduta dal vescovo Lagnese"

In un’atmosfera di sentita partecipazione, stamattina, nella cappella dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, ha presieduto, nell’ambito delle celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, una messa dedicata ai donatori di organi, tessuti e cellule.

L’evento commemorativo è stato organizzato dall’Aorn, con il patrocinio del centro regionale trapianti della Campania, per ringraziare i donatori e i familiari, che con la loro generosità hanno consentito ai pazienti in attesa di trapianto di riprendere a sperare nella vita e nel futuro.

"L’iter sanitario che culmina nei prelievi di organi e nei conseguenti trapianti -ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, Gennaro Volpe- è sempre l’esito di un eccezionale e affiatato lavoro di squadra. Soprattutto, è il frutto di uno straordinario gesto di altruismo dei donatori e delle loro famiglie. Un gesto capace di trasformare la morte in opportunità di vita. A loro vanno e andranno sempre il nostro sincero cordoglio e la nostra gratitudine. I trapianti -ha evidenziato il manager- possono salvare pazienti che diversamente non ce la farebbero. Tuttavia, senza donazioni, non possono esserci trapianti".

Per i saluti, che hanno preceduto il rito religioso, è intervenuto il coordinatore del CRT della Campania, Pierino Di Silverio: “Viviamo un’epoca in cui l’individualismo ha sostituito la solidarietà. Il sì alla donazione vuol dire tornare a quei principi solidaristici che oggi sembrano assopiti. E noi, che siamo un popolo solidale, in grado sempre di aiutare il prossimo, possiamo e dobbiamo distinguerci, perché solo con la condivisione, con la solidarietà si vince la partita più importante, la vita. In questo la Rete Trapianti Campania ha dimostrato grandi qualità e doti. Un ringraziamento ad associazioni, professionisti e famiglie che nonostante tutto sono sempre qui al fianco del sì, al fianco della Regione, al fianco di chi ha bisogno di cure per tornare a sperare”.

Nel 2025, nell’azienda ospedaliera di Caserta sono stati effettuati, a seguito dell’accertamento di irreversibilità di tutte le funzioni dell’encefalo, 4 prelievi multiorgano, 1 prelievo di fegato, 4 prelievi di cornee. Intensa l’attività dei trapianti di cornea, con più di 40 interventi. Assicurate, in regime di ricovero e ambulatoriale, le prestazioni di cura e follow up dei pazienti trapiantati di fegato e rene.

I singoli percorsi donativi si sono conclusi positivamente grazie all’efficienza dell’articolata macchina organizzativa e alla virtuosa sinergia di attività tra le Coordinatrici Ospedaliere Procurement, in costante contatto con il Crt, gli operatori sanitari delle Unità operative dell’Ospedale di Caserta impegnate nella procedura di osservazione di morte cerebrale / mantenimento del donatore / prelievo, le équipe trapiantologiche intervenute.

“Donare è voce del verbo amare” - ha sottolineato Lagnese, che dopo la messa ha voluto incontrare i pazienti ricoverati. “Tutti dobbiamo promuovere la cultura del dono, della vicinanza, della prossimità -ha esortato il vescovo- e impegnarci affinché il malato possa sperimentare la grazia di non essere solo”.

Alla funzione eucaristica, concelebrata dai cappellani dell’Ospedale, hanno partecipato, con la Direzione Aziendale, che ha consegnato gli attestati di riconoscimento ai familiari dei donatori, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta, la comunità ospedaliera, una significativa rappresentanza degli organismi che nell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano sono parte attiva della Rete Trapiantologica della Regione Campania, le associazioni di volontariato.

Toccanti le testimonianze dei familiari dei donatori e dei pazienti trapiantati, che hanno condiviso con la platea dei partecipanti un’emozionante riflessione sul potere salvifico del dono.

Nell’Azienda Ospedaliera di Caserta, i cittadini interessati a sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi possono rivolgersi all’InfoPoint del locale Coordinamento Territoriale Trapianti, che ha sede nella hall dell’edificio F e apre al pubblico nei giorni feriali di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.