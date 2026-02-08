Tragico incidente stradale in moto, muore il 17enne Andrea Grillo

Impatto violentissimo, ricoverato in gravi condizioni l'amico che era in sella con lui

tragico incidente stradale in moto muore il 17enne andrea grillo
Piedimonte Matese.  

Un morto e un ferito in gravi condizioni: è pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 3 e mezza del mattino sulle strade di Alife, nel casertano.
A perdere la vita il 17enne Andrea Grillo, studente e pugile originario di Piedimonte Matese. Con lui in moto un amico, ricoverato in codice rosso: il mezzo è finito contro un muro.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al ragazzo.

Sconvolta la comunità casertana di Piedimonte Matese, dove la famiglia di Grillo è molto conosciuta. La tragedia di Andrea ha colpito la comunità scolastica dell’Istituto "De Franchis" di Piedimonte e la "Pugilistica Matesina", società alla quale era iscritto il 17enne.

Accertamenti in corso per chiarire le cause e la dinamica del sinistro, l'ennesimo che ha spezzato una giovanissima vita sulle strade della Campania e della provincia di Caserta in particolare.

Ultime Notizie