Tragico incidente stradale in moto, muore il 17enne Andrea Grillo Impatto violentissimo, ricoverato in gravi condizioni l'amico che era in sella con lui

Un morto e un ferito in gravi condizioni: è pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 3 e mezza del mattino sulle strade di Alife, nel casertano.

A perdere la vita il 17enne Andrea Grillo, studente e pugile originario di Piedimonte Matese. Con lui in moto un amico, ricoverato in codice rosso: il mezzo è finito contro un muro.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al ragazzo.

Sconvolta la comunità casertana di Piedimonte Matese, dove la famiglia di Grillo è molto conosciuta. La tragedia di Andrea ha colpito la comunità scolastica dell’Istituto "De Franchis" di Piedimonte e la "Pugilistica Matesina", società alla quale era iscritto il 17enne.

Accertamenti in corso per chiarire le cause e la dinamica del sinistro, l'ennesimo che ha spezzato una giovanissima vita sulle strade della Campania e della provincia di Caserta in particolare.