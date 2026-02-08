Casertana, Oukhadda punta il Crotone: "Sfida da non sbagliare" Le parole del calciatore rossoblù in vista del match con i calabresi

Ecco le parole di Oukhadda dopo la vittoria conquistata dalla Casertana contro il Foggia: "Sono molto contento di aver dato il mio contributo per questa vittoria. Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè di fronte c'era un avversario uscito rafforzato dal mercato. Ci tenevamo tanto perchè nelle ultime tre partite avevamo creato poco e portato a casa nessun punto. Abbiamo lavorato sempre al massimo e non ci siamo pianti addosso al cospetto delle avversità. Oggi l'abbiamo dimostrato. Adesso dobbiamo accantonare questa vittoria e pensare subito alla partita di martedì che sarà uno scontro diretto molto importante. Volevo fare i complimenti ai nuovi arrivati per quanto fatto. Viscardi lo conosco bene per averci giocato insieme lo scorso anno, si allena sempre a tremila e dà tutto. Girelli arrivava da mesi di inattività e non era certo facile. Complimenti a Galletta ed Arzillo; quest'ultimo è un 2006 ed era all'esordio. E' entrato ed ha capito la partita. E' da fargli gli applausi. Nel nostro momento migliore ci sono mancati i giocatori più rappresentativi. Spero di recuperare tutti al più presto, perchè questa Casertana non si deve porre obiettivi; possiamo raggiungere qualcosa di molto grande. Molti dicono che non guardano la classifica. Io la guardo, perchè ora torna ad essere bella e martedì abbiamo uno scontro con un avversario che è distante soli due punti. E' una partita da non sbagliare, soprattutto come atteggiamento. Abbiamo una rosa competitiva e per questo, al di là di eventuali recuperi, sono convinto che faremo bene. La partita con il Benevento c'aveva detto che siamo una grande squadra che può competere con le prime. E' mancata un pò di coralità e, poi, le assenze c'hanno tolto tanto"