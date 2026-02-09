Pistole e munizioni in casa, ma il porto d'armi è scaduto: scatta la denuncia Un 40enne nel mirino dei carabinieri di Mondragone

I carabinieri di Mondragone hanno denunciato un 40enne di Carinola, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi o munizioni.

Il controllo è avvenuto nel corso della mattinata: all’operazione hanno preso parte anche unità cinofile provenienti da Sarno.

Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato due pistole: una “Vittoria” calibro 7,65 e una “Beretta” calibro .22, oltre a sette munizioni calibro 7,65.

Dagli accertamenti è emerso che le armi e le munizioni erano regolarmente intestate al 40enne e denunciate nel 2015 presso la stazione Carabinieri di Scandolara Ravara, in provincia di Cremona. Tuttavia, il titolo di polizia necessario per la detenzione risultava scaduto nel 2020, circostanza che ha fatto scattare la denuncia nei confronti del 40enne casertano.