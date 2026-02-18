Trenitalia, regionale Campania: modifiche alla circolazione per lavori Ecco le informazioni necessarie

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Caserta, dal 21 febbraio al 22 marzo alcuni treni del RRgionale di Trenitalia subiranno modifiche alla circolazione, con deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

In particolare, sulla relazione Caserta – Salerno alcuni treni saranno cancellati parzialmente, tra Caserta e Sarno fino al 28 febbraio e tra Caserta e Cancello dal 1° al 22 marzo, con conseguenti variazioni di orario; sulla relazione Napoli Centrale – Caserta (via Cancello) e Caserta – Napoli Campi Flegrei alcuni treni saranno cancellati tra Cancello e Caserta, con modifiche di orario; sulla relazione Napoli Centrale – Caserta (via Aversa) i treni 21177 e 21146 subiranno variazioni di orario, mentre il treno 21169 sarà cancellato tra Aversa e Caserta. Nelle tratte interrotte sarà attivo un servizio con bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario.

Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.