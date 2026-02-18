Tentano di rubare una Panda alla stazione: un arresto e due denunce I malviventi sono stati bloccati dai carabinieri

Un intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa hanno sventato un tentativo di furto ai danni di un’autovettura parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria “Albanova”.

I militari dell’Arma hanno notato movimenti sospetti nell’area esterna dello scalo ferroviario. L’attenzione si è concentrata su tre persone che si aggiravano attorno a una Fiat Panda parcheggiata.

L’intervento immediato ha consentito di sorprendere i tre mentre tentavano di forzare il veicolo. Arrestato un uomo di 46 anni, originario dell’area napoletana e già noto alle forze dell’ordine. Con lui erano presenti un giovane maggiorenne e una ragazza minorenne: per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato arnesi utilizzati per l’effrazione. L’autovettura presa di mira, intestata a un cittadino residente nel casertano, è stata restituita al legittimo proprietario.

L'indagato invece è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Casal di Principe, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.