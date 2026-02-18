Tentano di rubare una Panda alla stazione: un arresto e due denunce

Un intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa hanno sventato un tentativo di furto ai danni di un’autovettura parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria “Albanova”.
I militari dell’Arma hanno notato movimenti sospetti nell’area esterna dello scalo ferroviario. L’attenzione si è concentrata su tre persone che si aggiravano attorno a una Fiat Panda parcheggiata.
L’intervento immediato ha consentito di sorprendere i tre mentre tentavano di forzare il veicolo. Arrestato un uomo di 46 anni, originario dell’area napoletana e già noto alle forze dell’ordine. Con lui erano presenti un giovane maggiorenne e una ragazza minorenne: per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.
Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato arnesi utilizzati per l’effrazione. L’autovettura presa di mira, intestata a un cittadino residente nel casertano, è stata restituita al legittimo proprietario.
L'indagato invece è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Casal di Principe, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.