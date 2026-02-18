Gestione illecita di rifiuti: quattro persone denunciate nel casertano Operazione dei carabinieri di Frignano

Prosegue l’attività di vigilanza ambientale dei carabinieri sul territorio dell’agro aversano. Nella mattinata odierna, a Frignano, i militari della locale stazione Carabinieri hanno portato a termine un intervento che testimonia ancora una volta l’attenzione dell’Arma verso il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti.

Nel corso di un controllo effettuato in un cantiere edile, i carabinieri hanno sorpreso due uomini mentre erano intenti a raccogliere rifiuti speciali non pericolosi - in particolare calcinacci e materiale di risulta - senza le prescritte autorizzazioni. Per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà per le violazioni previste dalla normativa ambientale.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito di ricostruire la filiera dei lavori e delle responsabilità connesse alla gestione dei materiali di scarto. A seguito delle verifiche, sono stati deferiti anche la committente dei lavori edili e il titolare dell’impresa incaricata dello smaltimento, per presunte irregolarità legate alla gestione dei rifiuti per conto proprio anziché per conto terzi, in difformità rispetto alla disciplina vigente.

Il mezzo utilizzato per il trasporto dei materiali è stato sottoposto a sequestro, quale misura necessaria per impedire il protrarsi dell’illecito e per consentire ulteriori approfondimenti investigativi.

L’autorità amministrativa e quella giudiziaria sono state prontamente informate dai carabinieri della stazione di Frignano, che continua a mantenere alta l’attenzione sui cantieri e sulle attività produttive del territorio, al fine di contrastare fenomeni di smaltimento irregolare e salvaguardare l’ambiente.