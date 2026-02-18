Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 28enne Dovrà scontare oltre sette anni di reclusione

A Santa Maria Capua Vetere, presso la locale casa circondariale, i militari della stazione carabinieri di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord, ufficio esecuzioni penali.

Il provvedimento riguarda un 28enne di nazionalità romena, già detenuto, che dovrà espiare una pena complessiva di 7 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione.

La condanna scaturisce da diversi episodi di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2023 e il 2024 nei territori di Somma Vesuviana e Pompei, in provincia di Napoli, nonché a Brienza, in provincia di Potenza.