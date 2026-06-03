Incidente sulla A1: chiusa uscita Santa Maria Capua Vetere Per lavori di ripristino, fino alle sei del mattino di domani

Disagi alla circolazione sulla A1 Milano-Napoli nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire lavori di ripristino dei danni causati da un incidente, sarà temporaneamente chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento entrerà in vigore alle ore 22 di oggi, mercoledì 3 giugno, e resterà attivo fino alle ore 6 di domani, giovedì 4 giugno. La chiusura interesserà esclusivamente l'uscita per i veicoli provenienti da Napoli.

Per limitare i disagi agli automobilisti, Autostrade per l'Italia consiglia un percorso alternativo: gli utenti diretti a Santa Maria Capua Vetere dovranno uscire alla stazione di Caserta Nord e proseguire lungo la strada statale 700 in direzione della città sammaritana.

L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura dopo i danni riportati a seguito di un incidente. Si raccomanda agli automobilisti in viaggio durante la fascia oraria interessata di programmare gli spostamenti tenendo conto della modifica alla viabilità e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.