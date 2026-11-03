Casa di reclusione di Arienzo: una biblioteca in memoria di Annalisa Durante Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità istituzionali e giudiziarie del territorio

Si è svolta questa mattina, presso la Casa di Reclusione "Gennaro De Angelis" di Arienzo, la solenne cerimonia di inaugurazione della Biblioteca d'Istituto, ufficialmente intitolata alla memoria di Annalisa Durante.

L'evento rappresenta il coronamento di un percorso pluriennale promosso dall'Associazione "Il Sogno è Sempre ODV" in stretta intesa con la Direzione della struttura, che ha condotto all'accreditamento dell'istituto nell'Anagrafe Unica delle Biblioteche Italiane e al suo riconoscimento come presidio stabile di riscatto e crescita culturale.



Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità istituzionali e giudiziarie del territorio, tra cui S.E. il Prefetto di Caserta, Dott.ssa Lucia Volpe, la Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Dott.ssa Maria Rosaria Covelli, e il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Puglia. La loro presenza ha sottolineato il valore esemplare di un'esperienza penitenziaria fondata sul protagonismo diretto dei detenuti, impegnati quotidianamente nella gestione, cura e catalogazione dell'intero patrimonio librario.



Gli Interventi Istituzionali: La Cultura come Modello Rieducativo



Nel rivolgere i saluti d'apertura, la Direttrice della Casa di Reclusione, Dott.ssa Annalaura de Fusco, ha ripercorso le tappe dello sviluppo della biblioteca: «Un progetto nato anni fa come semplice intuizione e progressivamente consolidatosi nel tempo. Grazie al protocollo d'intesa e di gestione siglato con l'associazione "Il Sogno è

Sempre ODV", siamo giunti all'istituzione ufficiale e all'adesione all'anagrafe nazionale, intitolando questo spazio a una figura simbolo come Annalisa Durante, per fare della lettura uno strumento concreto di

consapevolezza e rinascita».

La Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Dott.ssa Maria Rosaria Covelli, si è soffermata sul valore strategico della lettura negli istituti di pena: «Realtà virtuose come quella di Arienzo rappresentano veri e propri presidi di legalità da prendere ad esempio ed esportare come modelli in altri contesti penitenziari. È prioritario fare rete tra le strutture e costruire strumenti operativi idonei a superare gli ostacoli tecnici, affinché il diritto alla cultura sia garantito e pienamente fruibile».

Ha poi concluso l'articolato quadro istituzionale la riflessione del Presidente dell'associazione "Il Sogno è Sempre ODV", Alfonso Papa: «Le biblioteche non devono essere concepite come meri contenitori di libri,

ma come spazi vitali capaci di accogliere ed alimentare passioni: lettura, scrittura, teatro, pittura e arte. Passioni che, specialmente all'interno di un percorso detentivo, si trasformano in opportunità concrete di riscatto umano e sociale.



Il Premio Nazionale "Ancora & Vela": Le Due Sezioni



Contestualmente all'inaugurazione è stata presentata la prima edizione del Premio Nazionale "Ancora & Vela", un concorso ideato per connettere la realtà penitenziaria con la società civile attraverso una Giuria

Popolare composta dai detenuti stessi. Il Premio si articola in due distinte sezioni complementari:

• Sezione "Ancora" (Memoria, Legalità e Diritti Umani): Simboleggia le radici, la stabilità etica e la difesa dei valori costituzionali. È destinata a personalità, magistrati, giornalisti e scrittori che si sono distinti nella tutela della giustizia, della memoria storica e dei diritti civili.

• Sezione "Vela" (Rinascita, Riscatto e Futuro): Simboleggia il viaggio, il coraggio e la speranza della ripartenza. È rivolta ad artisti, registi, attori e autori capaci di raccontare storie di integrazione, riscatto sociale e superamento delle difficoltà attraverso la cultura.

A rendere unico il riconoscimento è la sua produzione: i manufatti fisici consegnati ai premiati sono opere d'arte uniche realizzate interamente a mano dai detenuti all'interno dei laboratori artigianali dell'Istituto.

Il Conferimento alla Famiglia Durante e la Testimonianza di Giovanni



Momento di profonda intensità emotiva è stato il conferimento del primo riconoscimento della Sezione "Ancora" a Giovanni Durante, padre di Annalisa. Il premio - composto dalla pergamena con motivazione ufficiale e dal manufatto artistico in legno e ceramica plasmato dai detenuti - ha suggellato il legame indissolubile tra la memoria della giovane vittima e il percorso rieducativo promosso nell'istituto.

La Giuria Popolare della Biblioteca ha motivato il premio ricordando Annalisa come «faro di speranza e custode eterna della memoria, affinché il sacrificio della sua giovane vita continui a illuminare le coscienze,

a ispirare la difesa della giustizia e a indicare alle nuove generazioni la rotta incrollabile della legalità e del riscatto civile».

In un intervento carico di commozione, Giovanni Durante si è rivolto direttamente ai ristretti presenti: «La vita è una sola: non sprecatela. Lavorate su voi stessi affinché tragedie come quella che ha colpito la

nostra famiglia non abbiano mai più a ripetersi. Guardate al domani con speranza, fondando ogni scelta sul rispetto incrollabile della legalità».



Riconoscimenti, Benedizione Istituzionale e Visita Guidata

La cerimonia ha evidenziato la collaborazione corale dell'istituto con la consegna di una targa di ringraziamento alla Direttrice Dott.ssa Annalaura de Fusco e il conferimento di attestati di meritoria

collaborazione all'Area Educativa e al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Attestati di merito sono stati consegnati ai detenuti catalogatori e al detenuto autore dell'opera d'arte. L'evento è stato arricchito dall'esecuzione dal vivo di un brano musicale a cura del coro dei detenuti. Prima dell'accesso ai locali della biblioteca, si è tenuto il momento solenne della benedizione impartita dal Cappellano dell'Istituto.

Successivamente si è svolto lo svelamento della targa d'intitolazione e la visita guidata tra le corsie librarie, durante la quale i detenuti catalogatori hanno illustrato alle autorità le tecniche di catalogazione e la gestione quotidiana del fondo bibliografico.