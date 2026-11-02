Cesa: l'amministrazione comunale investe in attrezzature e buone pratiche Maggiore attenzione all’ambiente, partendo proprio dagli spazi comunali

L’amministrazione comunale investe in attrezzature e buone pratiche per promuovere una maggiore attenzione all’ambiente, partendo proprio dagli spazi comunali. Tenuto anche un momento di sensibilizzazione con i dipendenti.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità della raccolta differenziata e rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente, attraverso iniziative concrete e una crescente attenzione ai comportamenti quotidiani.

In quest’ottica, il comune ha provveduto all’acquisto di nuovi carrelli destinati al personale addetto alle pulizie degli uffici comunali. Attrezzature pensate per agevolare le attività quotidiane degli operatori e rendere più efficace e precisa la separazione delle diverse tipologie di rifiuto.

L'iniziativa rappresenta un primo passo di un percorso più ampio che coinvolgerà direttamente anche il personale comunale. È infatti prevista la successiva distribuzione, all'interno dei singoli uffici, di appositi contenitori dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, con l'obiettivo di favorire una corretta differenziazione e rendere questa pratica parte integrante della quotidianità lavorativa.

L'amministrazione punta così a promuovere un modello di gestione sempre più attento e responsabile, nella consapevolezza che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso l'organizzazione degli spazi pubblici e il contributo di ciascuno.

Migliorare la raccolta differenziata significa, infatti, non soltanto dotarsi di strumenti adeguati, ma anche diffondere consapevolezza e senso di responsabilità. Un impegno che deve partire dalle istituzioni e coinvolgere tutti, attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di produrre risultati importanti.

“La sostenibilità si costruisce con scelte concrete e comportamenti responsabili. E il cambiamento parte anche da dentro il Comune, con l'esempio e la collaborazione di tutti”, afferma l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino.

Proprio in tale direzione si inserisce l’iniziativa, tenuta nei giorni scorsi, di sensibilizzazione con i dipendenti, con una specifica sollecitazione sulla corretta racco