Legalità e rispetto delle regole: eseguito abbattimento di immobile abusivo Il provvedimento è stato eseguito nel comune di Cellole

È stato eseguito un intervento di abbattimento di un immobile abusivo presente sul territorio del Comune di Cellole, in esecuzione di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.



Le operazioni si sono svolte regolarmente e in sicurezza, grazie al coordinato dispositivo di supporto messo in campo.



Presente sul posto il sindaco di Cellole Guido Di Leone che ha eseguito personalmente le operazioni di accesso nell’immobile dando il via alla demolizione ed esprime a nome dell’Amministrazione comunale “un particolare ringraziamento alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per l'attività di supporto, alle Forze dell'Ordine presenti, in particolare Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri , alla Polizia Municipale di Cellole, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, nonché agli uffici comunali competenti, per la professionalità, la collaborazione e il senso del dovere dimostrati.”



L'intervento eseguito rappresenta un risultato concreto dell'azione sinergica tra le istituzioni e testimonia la ferma volontà dell'Amministrazione Di Leone di procedere nella tutela della legalità, del territorio e del rispetto delle regole.



L'amministrazione comunale conferma il proprio impegno a proseguire con serietà, responsabilità e fermezza su questa strada, nell'interesse esclusivo della comunità.