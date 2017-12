Dramma di Natale: proiettile vagante, 14enne in fin di vita Il ragazzo era seduto su una panchina quando è stato colpito alla testa

Natale di sangue in Campania. Un 14enne è ricoverato in fin di vita dopo essere stato colpito da un proiettile vagante. E' accaduto a Parete, nel Casertano, nel giorno della vigilia di Natale. Ieri pomeriggio il dramma. Il giovanissimo è stato colpito alla testa. Indagano le forze dell'ordine per accertare la dinamica

Il 14enne era seduto su una panchina con alcuni amici in via Vittorio Emanuele, sul corso principale di Parete, quando è stato raggiunto dal colpo, esploso forse da un balcone nelle vicinanze. Scene drammatiche hanno scandito le ore di Vigilia. I soccorsi sono arrivati tempestivi e hanno subito trasportato il ragazzino in ospedale. I medici lo hanno trasferito d’urgenza nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Caserta. Una giovane promessa dello scenario calcistico locale. In tanti sono corsi a portare conforto ai familiari.